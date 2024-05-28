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НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
09:19, 28 мая 2024Спорт

«Даллас» повел в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и повел в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли

Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters

«Даллас Старс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Джейсон Робертсон. Еще по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон и Миро Хейсканен. У проигравших отличились Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Адам Хенрик. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Даллас» повел в полуфинальной серии плей-офф со счетом 2-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч состоится 30 мая.

В другом полуфинале играют «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Счет их в серии — 1-2.

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      Дарья Коршунова
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