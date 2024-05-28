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20:35, 28 мая 2024Наука и техника

Описан вред наушников

NPR: вред от громкой музыки причинил себе каждый третий владелец наушников

Фото: Nilay Kamu / Unsplash

Ученый Мичиганского университета (США) Рик Нейтцель описал вред, который пользователи наушников наносят своему здоровью. Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации NPR.

По словам Нейтцеля, он и его команда собирали данные о том, как пользуются наушниками владельцы гарнитур. С 2019 года коллектив получил данные 180 тысяч пользователей. Оказалось, что каждый третий обладатель аудиоустройства причинял своему здоровью вред.

Около 30 процентов пользователей слушали музыку на слишком высокой громкости в течение длительного времени. Чтобы не потерять слух, Нейтцель посоветовал ограничить громкость наушников 70 децибелами. «Это немного громче, чем если бы вы разговаривали с кем-то, сидя на расстоянии около метра друг от друга», — пояснил специалист.

Рик Нейтцель заявил, что наушники крайне популярны среди пользователей электроники — по данным Grand View Research, только в 2023 году было продано 500 миллионов единиц гарнитуры. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году каждый десятый пользователь будет испытывать «инвалидизирующую потерю слуха».

Ранее специалист Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что использование наушников на громкости выше рекомендованных значений является научно доказанной опасностью. Безопасным уровнем эксперт назвал 85 децибелов при прослушивании звука не более восьми часов.

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      Андрей Ставицкий
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