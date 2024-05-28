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00:12, 29 мая 2024Спорт

Игравший в Казахстане россиянин пожаловался на отношение местных футболистов

Игравший в Казахстане Маркелов пожаловался на отношение местных футболистов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Футболист «Тюмени» Иван Маркелов, выступавший в казахстанском «Актобе», пожаловался на отношение к нему со стороны местных игроков. Его слова приводит Metaratings.

По словам форварда, в команде образовалась нехорошая коалиция казахстанских футболистов. «Она была и против главного тренера, и наших пацанов — Юрий Лебедев, Павел Голышев, Эдик Суханов. Мы всегда с ребятами были вместе и постоянно чувствовали, что казахи были против русских ребят. Атмосфера была враждебной», — рассказал Маркелов.

Игрок добавил, что хотел вернуться в Россию. «Чувствовал себя чужим, да и жена тоже не в своей тарелке себя там чувствовала», — отметил Маркелов.

Маркелов выступает за «Тюмень» с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча в Первой лиге, в которых отметился тремя голами.

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      Алексей Гусев
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