Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
83:94
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
Анна Калинская
30 мая
12:00 (Мск)
Бьянка Андрееску
Ролан Гаррос (ж)
Павел Котов
Завтра
18:00 (Мск)
Стэн Вавринка
Ролан Гаррос (м)
21:11, 28 мая 2024Спорт

Игравший за ЦСКА легионер назвал переход в московский клуб нелогичным

Игравший за ЦСКА Языджи назвал переход в московский клуб нелогичным

Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи вспомнил о периоде выступлений за московский ЦСКА. Слова турецкого легионера приводит Sofoot.com.

Игрок назвал свой переход в стан армейцев на правах аренды нелогичным. «Я все объясню, когда придет время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это», — заявил Языджи.

При этом турок отметил, что Москва оказалась потрясающим городом, а уровень чемпионата выше, чем он ожидал. «Я чуть было не подписал с ЦСКА полноценное соглашение», — рассказал Языджи.

Полузащитник играл за ЦСКА в сезоне-2021/2022. Он провел за армейцев десять мачтей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      В США рассказали о давлении на страну со стороны НАТО из-за Украины

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      Молодой человек выжил после падения в каньон с высоты 122 метра

      Госдеп высказался о возможности ударов ВСУ американским оружием по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить популярную в России книгу

      Хакеры парализовали работу СДЭК. Кто атаковал крупнейшего доставщика России и как этому порадовались на Украине?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше