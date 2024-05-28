Игравший за ЦСКА легионер назвал переход в московский клуб нелогичным

Игравший за ЦСКА Языджи назвал переход в московский клуб нелогичным

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи вспомнил о периоде выступлений за московский ЦСКА. Слова турецкого легионера приводит Sofoot.com.

Игрок назвал свой переход в стан армейцев на правах аренды нелогичным. «Я все объясню, когда придет время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это», — заявил Языджи.

При этом турок отметил, что Москва оказалась потрясающим городом, а уровень чемпионата выше, чем он ожидал. «Я чуть было не подписал с ЦСКА полноценное соглашение», — рассказал Языджи.

Полузащитник играл за ЦСКА в сезоне-2021/2022. Он провел за армейцев десять мачтей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей.