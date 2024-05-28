Испания официально признала Палестину

Правительство Испании официально признало Палестину

Правительство Испании официально признало Палестину суверенным государством. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, его слова передает ТАСС.

«На заседании Совета министров мы приняли решение об официальном признании Испанией Палестины как суверенного государства», — заявил дипломат.

Он добавил, что признание Палестины является «единственным правильным путем к достижению мира на Ближнем Востоке».

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, объединенное под властью Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме.

О своем решении признать Палестину независимым государством 22 мая объявили три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия.