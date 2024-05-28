Латвия проинвестирует развитие «армии дронов»

Глава Минобороны Латвии Спрудс: страна инвестирует €20 млн для улучшения дронов

Латвия инвестирует 20 миллионов евро в развитие «армии дронов» в 2024 году. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс, передает Delfi.

«Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — сказал он.

Как отмечается, это значит, что Рига будет не только снабжать Киев дронами, но и активнее внедрять их в свои войска. Уточняется, что в 20 миллионов евро входит создание инфраструктуры, а также покупка беспилотников, в том числе у латвийских предприятий, на сумму не менее десяти миллионов евро.

В апреле Спрудс сообщил, что коалиция по поставке дронов Украине собрала 500 миллионов евро. По его словам, средства вложили Дания, Нидерланды, Канада, Литва и Латвия. Кроме того, он добавил, что с остальными странами коалиции дронов продолжаются активные переговоры.