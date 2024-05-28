Молодой человек выжил после падения в каньон с высоты 122 метра

NBC News: в США молодой человек упал с высоты 122 метра и остался жив

19-летний американец выжил после того, как упал с высоты 122 метра. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в американском штате Вашингтон. Молодой человек упал в каньон, когда шел под железнодорожным мостом, пересекающим развилку реки Скокомиш.

Спасательная операция длилась два часа. Помощники шерифа и пожарные использовали ремни и веревки, чтобы вытащить пострадавшего. Несмотря на падение с большой высоты, он остался жив и отделался царапинами.

Капрал патруля шерифов по округу Мейсон Тим Рипп отметил, что дорога, где произошел инцидент, считается небезопасной. По его словам, каждый год с этого моста падают от пяти до семи человек. Большинство из них после этого не выживают.

Ранее сообщалось, что в США 16-летний подросток выжил после удара током через цепочку на шее. Шрамы на шее парня от подбородка до ключиц теперь не сойдут никогда, однако он отказался от операции по пересадке кожи.

