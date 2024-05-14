В США 16-летний подросток выжил после удара током через цепочку на шее

16-летний американец Рэйс Огдал выжил после удара током через цепочку на шее в штате Оклахома, США. Об этом пишет The Sun.

В ночь на 30 апреля его мать, Дэниэль Дэвис, услышала крик сына из спальни. Сначала она подумала, что он заигрался в видеоигры, но все же вышла в коридор посмотреть, что происходит. Там она встретила Огдала. Его шея и ключицы были обожжены, и на шее клеймом остался отпечаток от цепочки с крестом. «И запах был ужасный. Весь дом пропах палеными волосами, кожей и электрическими ожогами», — описала ту ночь Дэвис. Огдал сказал матери, что его ударило током.

Подросток поставил телефон на ночь на зарядку у кровати. Когда он вертелся в постели, пытаясь уснуть, что-то упало на пол. Огдал решил проверить зарядку и наклонился к удлинителю. Тогда его цепочка соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки, и его ударило током.

Огдал отметил, что в моменте он понимал, что происходит. Он разорвал цепочку, но обжег ладони: одна из ее частей приварилась к вилке, а упавший на кровать крест прожег матрас. В постели осталось отверстие глубиной семь сантиметров. Подросток сказал, что видел искры, вылетающие из цепочки.

Огдала срочно доставили в больницу, где у него констатировали ожоги второй, третьей и четвертой степени. Врачи отметили, что удар током был крайне мощным. Они следили за работой сердца пациента несколько дней, чтобы убедиться в том, что он в порядке.

Шея подростка от подбородка до ключиц теперь покрыта шрамами, которые уже не сойдут. Однако Огдал отказался от операции по пересадке кожи.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина упал на железный прут и выжил. Шест пронзил его насквозь, но он начал ходить уже через два дня.

