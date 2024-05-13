Пронзенный прутом насквозь от паха до груди мужчина начал ходить через два дня
Мужчина, пронзенный прутом насквозь от паха до груди, выжил в бразильском городе Куритиба. Об этом сообщает Daily Mail.
57-летний бразилец поскользнулся на строительных лесах и вертикально упал на железный прут с пятиметровой высоты. Шест пронзил промежность и печень мужчины. Прут достиг верхней части его диафрагмы, едва не задев сердце.
Врачи в больнице с удивлением констатировали стабильное состояние пострадавшего. Во время операции они вытащили из тела бразильца шест и зашили внутренние раны. Затем его перевели в реанимацию, где сделали переливание крови. Уже через два дня мужчина смог ходить и есть.
Медики признали, что подобные случаи редки, хоть и встречаются среди строителей. Повреждения промежности приводят к летальному исходу у четверти пациентов даже при своевременном вмешательстве хирургов.
Ранее сообщалось, что мужчина из США упал в озеро, провел под водой 20 минут и выжил. Его спас человек, обедавший в ресторане у берега.