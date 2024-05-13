Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:28, 13 мая 2024Из жизни

Пронзенный прутом насквозь от паха до груди мужчина начал ходить через два дня

В Бразилии мужчина упал на железный прут, был пронзен насквозь и выжил

Фото: David Trinks / Unsplash

Мужчина, пронзенный прутом насквозь от паха до груди, выжил в бразильском городе Куритиба. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний бразилец поскользнулся на строительных лесах и вертикально упал на железный прут с пятиметровой высоты. Шест пронзил промежность и печень мужчины. Прут достиг верхней части его диафрагмы, едва не задев сердце.

Врачи в больнице с удивлением констатировали стабильное состояние пострадавшего. Во время операции они вытащили из тела бразильца шест и зашили внутренние раны. Затем его перевели в реанимацию, где сделали переливание крови. Уже через два дня мужчина смог ходить и есть.

Материалы по теме:
«Если умрет, я тебя убью!» Врачи о грубом и неуважительном отношении к тем, кто спешит на помощь
«Если умрет, я тебя убью!»Врачи о грубом и неуважительном отношении к тем, кто спешит на помощь
17 января 2017
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Медики признали, что подобные случаи редки, хоть и встречаются среди строителей. Повреждения промежности приводят к летальному исходу у четверти пациентов даже при своевременном вмешательстве хирургов.

Ранее сообщалось, что мужчина из США упал в озеро, провел под водой 20 минут и выжил. Его спас человек, обедавший в ресторане у берега.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Казахстанского экс-министра приговорили к 24 годам за убийство жены

      Домохозяек предостерегли от мытья столешниц некоторыми средствами

      Портреты Шойгу резко подешевели на маркетплейсах

      Стало известно о последствиях разговора главы «Газпрома» с игроками «Зенита»

      Ингеборга Дапкунайте задолжала налоговой более полумиллиона рублей

      Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

      Пронзенный прутом насквозь от паха до груди мужчина начал ходить через два дня

      Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

      Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

      В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше