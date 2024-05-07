Мужчина упал в озеро, провел 20 минут под водой и выжил

26-летний мужчина из США выжил после падения в озеро и 20 минут под водой

В США молодой мужчина из штата Луизиана упал в озеро, провел под водой около 20 минут и выжил. Об этом сообщает People.

14 апреля родным 26-летнего Кристофера Гилберта позвонила его подруга и сказала, что он упал в озеро. Это произошло, когда молодой человек отдыхал с друзьями в ресторане на берегу. По словам звонившей, он пробыл под водой около 20 минут, прежде чем его спас некий мужчина, обедавший в том же заведении. Гилберта доставили в больницу в бессознательном состоянии. Врачи сказали родным, что он чуть не утонул и получил тяжелые повреждения головного мозга.

Через несколько дней Гилберт все же пришел в сознание и теперь даже может самостоятельно питаться, хотя все еще находится в тяжелом состоянии. Родственникам мужчины удалось выяснить, что падение в воду было неслучайным. Они уверены, что его столкнула та самая подруга, которая сообщила о случившемся. Более того, девушка и другие приятели Гилберта, участники вечеринки, знали, что он не умеет плавать. Только один из компании попытался спасти его, однако не смог.

В данный момент семья пострадавшего пытается добиться от властей округа Юнион возбуждения уголовного дела против его приятелей. «Мой сын мечтает стать врачом. В прошлом году он получил магистерскую степень по биологии. Он готовился к поступлению в медицинский, и такое случилось... Я просто уничтожена», — сказала журналистам мать Гилберта.

Ранее в США вынесли приговор мужчине из штата Вашингтон, который избил жену, закопал ее заживо в лесу. Женщине удалось самостоятельно спастись через 12 часов.

