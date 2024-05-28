Некоторые россияне смогут вернуть уплаченные налоги

Минфин: для некоторых семей с детьми ставка НДФЛ фактически составит 6%

Семьи с двумя и более детьми смогут частично вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам года. О послаблениях для этой категории россиян говорится в материалах Минфина, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Министерство поясняет, что реализация предложения будет возможна не только за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ, но и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка.

«Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 процента из 13 процентов», — сказано в материале Минфина. Фактически, ставка НДФЛ для таких семей составит 6 процентов.

По предварительным подсчетам Минфина, налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53 тысяч рублей, если в семье четыре человека и оба взрослые работают. Если работает только один из родителей, то сумма не должна превышать 106 тысяч рублей. Налоговую выплату получат около половины из числа всех семей с двумя и более детьми, предполагает министерство.

Повысить налоги и перейти к полноценной прогрессивной шкале для физлиц в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. В России прогрессивная шкала действовала с 1992 по 2001 год. Позднее ее перевели в плоскую форму с единой ставкой 13 процентов, но теперь в правительстве готовы вернуться к практике 1990-х годов.