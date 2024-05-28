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17:21, 28 мая 2024Бывший СССР

В России высказались о праве спикера Рады на переговоры от имени Украины

Депутат Чепа: после истечения срока Зеленского, власть переходит законодателям
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Согласно Конституции Украины, после истечения срока действующего президента страны Владимира Зеленского, власть переходит в руки законодательной власти, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом, как он объяснил, право на ведение переговоров от имени Украины, а также на подписание мирных соглашений с Россией будет у спикера парламента Руслана Стефанчука.

«По Конституции Украины, первым лицом государства является президент. Если его срок истек, а никаких решений по этому поводу не принято, то власть должна перейти в руки законодательной ветви власти. Чтобы соблюсти юридическую чистоту будущих соглашению, нужно соблюсти нормы. И, в соответствии с Конституцией, право подписывать документы будет у Стефанчука», — сказал политик.

По его словам, в Конституции страны не указано, что, в случае войны, выборы отменяются. Легитимными в данном случае остаются только парламент и спикер Рады.

«[Если подписывать соглашения с Зеленским], в удобный момент времени кто-то может просто отказаться их исполнять, заявив, что их подписывал нелегитимный президент. Чтобы этого не допустить, мы и поднимаем вопрос легитимности Зеленского», — объяснил Чепа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин также высказался о продлении полномочий президента Украины, заявив, что единственной легитимной властью в стране являются Рада и ее спикер.

Ранее Стефанчук назвал тех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского после 20 мая, даты истечения его президентского срока, врагами Украины и «политическими гнидами».

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