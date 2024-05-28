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15:30, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Попавший в травмпункт из-за звезды «Пацанок» мужчина раскрыл детали нападения

Мужчина, которого участница «Пацанок» Петрова била молотком, назвал ее фриком

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сосед звезды шоу «Пацанки» Александры Петровой, попавший в результате ее нападения в травмпункт, раскрыл детали случившегося. Его слова приводит Пятый канал.

По словам мужчины, он знал, что соседка, избившая его молотком, снималась в «Пацанках». «Мы ее знаем, но мы с ней не общаемся. У нас своя компания, у них — своя», — сказал он. Сосед звезды телешоу также назвал ее фриком и подчеркнул, что они поссорились не в первый раз. По словам мужчины, два года назад участница реалити-шоу кинула в него свеклу из окна дома.

Также пострадавший заявил, что в травмпункте ему предложили вызвать скорую, но он отказался.

28 мая стало известно, что Петрова напала с молотком на находившегося в нетрезвом состоянии соседа. Между ним и участницей шоу произошел конфликт, и Петрова начала бить мужчину молотком по голове и спине. Сообщалось, что он написал на звезду программы заявление в полицию.

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      Мария Большакова
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