Силовые структуры
Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест
Мартиросян, обвиняемый в даче взятки кадровику МО Кузнецову, обжаловал арест
Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Об этом стало известно ТАСС.
Апелляционная жалоба защиты предполагаемого взяткодателя в деле главного кадровика МО поступила в Басманный суд Москвы.
Ранее этот же суд отправил Мартиросяна под стражу до 12 июля. По версии следствия, предприниматель был лично знаком с военным и дал ему взятку за общее покровительство по службе.
Позже стало известно, что Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре.