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09:30, 28 мая 2024Силовые структуры

Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

Мартиросян, обвиняемый в даче взятки кадровику МО Кузнецову, обжаловал арест

Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Об этом стало известно ТАСС.

Апелляционная жалоба защиты предполагаемого взяткодателя в деле главного кадровика МО поступила в Басманный суд Москвы.

Ранее этот же суд отправил Мартиросяна под стражу до 12 июля. По версии следствия, предприниматель был лично знаком с военным и дал ему взятку за общее покровительство по службе.

Позже стало известно, что Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре.

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      Олеся Мицкевич
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