Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 28 мая 2024Экономика

В Грузии начали продавать валюту для спасения курса лари

Нацбанк Грузии сообщил о второй продаже валюты для поддержания курса лари

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Национальный банк Грузии во второй раз выступил с валютными интервенциями для поддержания курса лари. Об этом говорится на сайте регулятора.

Продать удалось 48,7 миллиона долларов при предложении 60 миллионов. В первый раз, 16 мая, продана была вся сумма. К аукционам для спасения лари Грузии пришлось прибегнуть из-за ситуации с законом об иностранных агентах.

Парламент Грузии 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который подвергся критике со стороны США и Евросоюза. В Брюсселе предупредили, что закон остановит процесс интеграции страны в европейское сообщество.

На фоне обсуждения скандального законопроекта в Грузии проходят массовые акции протеста. Президент республики Саломе Зурабишвили сразу наложила вето на закон об иноагентах, однако в парламенте утверждают, что смогут преодолеть его.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

      Пассажир пробежался голым по самолету, сорвал рейс и попал в больницу

      Губерниев назвал необратимым процессом смену гражданства спортсменами из России

      Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте

      Россиянкам назвали три лучших упражнения для плоского живота

      Сына российского экс-депутата осудили за смертельную аварию

      Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО и заплакала

      Бывший муж певицы Нюши высказался об изменах

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше