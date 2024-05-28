В Грузии начали продавать валюту для спасения курса лари

Нацбанк Грузии сообщил о второй продаже валюты для поддержания курса лари

Национальный банк Грузии во второй раз выступил с валютными интервенциями для поддержания курса лари. Об этом говорится на сайте регулятора.

Продать удалось 48,7 миллиона долларов при предложении 60 миллионов. В первый раз, 16 мая, продана была вся сумма. К аукционам для спасения лари Грузии пришлось прибегнуть из-за ситуации с законом об иностранных агентах.

Парламент Грузии 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который подвергся критике со стороны США и Евросоюза. В Брюсселе предупредили, что закон остановит процесс интеграции страны в европейское сообщество.

На фоне обсуждения скандального законопроекта в Грузии проходят массовые акции протеста. Президент республики Саломе Зурабишвили сразу наложила вето на закон об иноагентах, однако в парламенте утверждают, что смогут преодолеть его.