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15:22, 16 мая 2024Экономика

Банк Грузии бросился спасать нацвалюту на фоне митингов

Нацбанк Грузии продал 60 миллионов долларов ради удержания курса лари
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Фото: Zurab Tsertsvadze / Reuters

Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе 60 миллионов долларов, пытаясь стабилизировать национальную валюту, курс которой стал падать на фоне митингов против закона об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там отметили, что несмотря на хороший уровень макроэкономических параметров, в том числе низкой инфляции и исторического максимума международных резервов, в стране зафиксировали ажиотажный спрос на валюту, создавший дополнительное давление на обменный курс лари. На его спасение и бросился Нацбанк.

Рыночный курс валюты к доллару, находившийся вблизи отметки в 2,67 лари за доллар, стал резко расти 15 мая, достигнув 2,83 лари. Сейчас благодаря действиям монетарных властей Грузии его удалось опустить до 2,77 лари за единицу американской валюты. В Нацбанке также подчеркнули, что наблюдающиеся колебания «не вызваны фундаментальными макроэкономическими проблемами и, как ожидается, будут краткосрочными».

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживал спецназ. На митинге у парламента Грузии в Тбилиси выступали в том числе приехавшие из стран Европы политики.

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      Дмитрий Воронин
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