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16:12, 28 мая 2024Наука и техника

«Прогресс МС-25» завершил полет

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-25» завершил космический полет

Фото: РИА Новости

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» завершил космический полет. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-25", проработавший на Международной космической станции около полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что «Прогресс МС-25» стартовал с космодрома Байконур 1 декабря 2023 года. Корабль доставил на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны грузов.

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Ранее стало известно, что «Прогресс МС-27» доставит на МКС футболку в подарок ко дню рождения космонавту Александру Гребенкину. 27 мая в «Роскосмосе» сообщили, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Старт намечен на 30 мая.

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      Даниил Иринин
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