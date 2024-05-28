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04:33, 28 мая 2024Наука и техника

«Прогресс МС-27» доставит на МКС футболку

Корабль «Прогресс МС-27» доставит на МКС футболку для космонавта

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» доставит на Международную космическую станцию (МКС) футболку в подарок ко дню рождения космонавта Александра Гребенкина. Об этом сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа, передает ТАСС.

«Для Александра Гребенкина по просьбе его семьи приготовлена специальная футболка ко дню рождения с принтом, где его взрослое фото и детское, а также надписью "От мечты к звездам"», — сообщили в службе.

Отмечается, что космонавт отметит 42-летие 15 июля.

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25 апреля 2024

Ранее в мае в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Пуск намечен на четверг, 30 мая, в 12:43 по московскому времени.

В том же месяце стало известно, что «Прогресс МС-27» заправили топливом и сжатыми газами. Корабль доставит на МКС 2504 килограмма грузов, включая 1290 килограммов аппаратуры, одежду и еду, 754 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

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      Даниил Иринин
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