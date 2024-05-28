Раскрыты способы определить заболевание по внешнему виду ногтей

Дерматолог Авраменко: ноготь чернеет при диабетической гангрене

Изменение цвета и формы ногтей может говорить о развитии заболеваний, в том числе опасных для жизни, рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Авраменко. Способы определить заболевание по внешнему виду ногтей она назвала в беседе с aif.ru.

Если ногти полностью или частично побелели — например, на них появились крапины цвета матового стекла, — это может говорить о поражениях печени, в частности, циррозе, рассказала Авраменко. Желтеет ноготь при желтухе или при нарушении лимфотока, а чернеет — при диабетической гангрене или тромбозе артерий.

Дерматовенеролог добавила, что темно-коричневый цвет — это признак болезни Аддисона (эндокринной патологии), а также превышения лучевой нагрузки. Кроме того, такой цвет может вызвать прием антибиотиков тетрациклинового ряда.

Синеющие ногти говорят о хронических заболеваниях сосудов и дыхательной системы, о проблемах с кровообращением, атеросклерозе артерий и венозной недостаточно­сти, а также о системных воспалительных заболеваниях, перечислила Авраменко. В свою очередь, зеленые ногти — это симптом бактериальной инфекции, возбудитель которой — синегнойная палочка (псевдомонада), требующая лечения у дерматолога.

Врач отметила, что чаще меняется не цвет, а внешний вид ногтя — на нем появляются черточки или полоски. Поперечная борозда, пересекающая ноготь от одного бокового валика до другого встречается при экземе и псориазе. К появлению борозд могут привести сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, инфекции, протекаю­щие с высокой лихорадкой (корь и скарлатина), нервно-психические потрясения.

Продольные же борозды могут говорить о нарушении периферического крово­обращения, о красном плоском лишае, псориазе, хроническом ревматоидном полиартрите, подагре, заключила Авраменко.

Ранее дерматовенеролог Наталья Михайлова призвала не демонизировать яйца и молоко. Она заявила, что, вопреки распространенному мнению, эти продукты полезны для кожи.