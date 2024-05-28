Разгневанные жители европейского курорта обнесли улицы цепями из-за туристов

Daily Mail: жители Менорки обнесли улицы цепями из-за туристов

Разгневанные жители Менорки, популярного европейского курорта, обнесли улицы цепями, чтобы отпугнуть туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что таким образом граждане курортных городов Испании продолжают борьбу с большим наплывом туристов. На записи можно заметить цепи, преграждающие путь с одной узкой улицы на другую.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать домой с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело то, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.