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07:56, 28 мая 2024Силовые структуры

Россиянин сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

В Красноярске мужчина сломал ногу инспектору ДПС, проверявшему его документы

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Красноярске мужчина оказал сопротивление из-за проверки документов и сломал ногу полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, все произошло вечером 26 мая. Инспекторы ДПС дежурили на территории Ленинского района Красноярска, где заметили подозрительного мужчину и остановили его для проверки документов. Оказавшись недовольным действиями полицейских, местный житель оказал сопротивление, в результате которого один из сотрудников правоохранительных органов получил перелом правой голени.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 («Применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

Ранее суд в Свердловской области оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя, который оскорбил сотрудника полиции и применил к нему физическое насилие.

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      Олеся Мицкевич
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