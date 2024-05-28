Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 28 мая 2024Бывший СССР

Российский флаг водрузили над зданием в Белогоровке

«Степной ветер»: в ЛНР над зданием в Белогоровке водрузили российский флаг

Кадр: Telegram-канал «Степной волк»

В поселке Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) российские военные водрузили флаг России над одним из зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Степной ветер».

Отмечается, что флаг был установлен бойцами «Южной» группировки войск.

«Работа идет, штурмовые действия на этом направлении не прекращаются», — говорится в публикации.

О взятии Белогоровки в Министерстве обороны России сообщили 20 мая. В ведомстве рассказали, что российским военным на данном направлении удалось не только получить контроль над поселком, но и нанести поражение противнику в районе еще нескольких населенных пунктов.

Значение взятия российскими военными Белогоровки объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это улучшит тактическое положение Российской армии и откроет путь к полному освобождению ЛНР. Эксперт подчеркнул важность данного события как в моральном плане, так и с точки зрения военной составляющей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

      Франция и Германия отреагировали на израильский удар по лагерю беженцев в Рафахе

      В Верховной Раде оценили нехватку бюджета на Украине

      Российский флаг водрузили над зданием в Белогоровке

      Четверо неизвестных в масках похитили сейф с миллионами в российском регионе

      Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками

      Запасы газа для «Силы Сибири» оценили

      ВСУ применили пушки образца 1944 года в районе Волчанска

      Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

      37-летняя Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше