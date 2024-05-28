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13:25, 28 мая 2024Силовые структуры

С осужденного за незаконную охоту экс-депутата Рашкина сняли судимость

С убившего лося экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С осужденного за незаконную охоту бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.

По данным агентства, у экс-депутата истек испытательный срок.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет. После вступления приговора в силу бывшего депутата Госдумы досрочно лишили мандата.

Рашкин охотился на лося в Саратовской области вместе со знакомым в ночь на 29 октября 2021 года. Необходимого разрешения у мужчин не было, а их незаконную добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, остановившие автомобиль депутата для проверки.

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      Екатерина Кашурникова
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