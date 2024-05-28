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04:43, 28 мая 2024Интернет и СМИ

США обвинили в подрыве международного порядка

Колумнист FT Рахман: США подрывают международный порядок и нарушают правила

Фото: Unsplash

США часто рассуждают о сложившемся международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Автор подчеркнул, что к миропорядку любит апеллировать госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — отметил он.

Колумнист добавил, что последние две недели особенно ярко подчеркнули нарушения со стороны Вашингтона. В качестве примера он упомянул введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о разрушении США установленного ими миропорядка своим ответом на спецоперацию. Он отметил, что Вашингтон потерял контроль над ситуацией и оказался не в состоянии сдержать ни одну силу на международной арене.

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      Марина Совина
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