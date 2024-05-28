Стало известно будущее трех бывших членов правительства Мишустина

«Ведомости»: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин станут депутатами Госдумы

Три бывших члена правительства Виктория Абрамченко, Николай Шульгинов и Олег Матыцин станут депутатами Госдумы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Предполагается, что Абрамченко, которая в прошлом составе правительства занимала позицию вице-премьера, может стать вице-спикером Госдумы.

Для избрания в Госдуму им необходимо пройти через выборы по одномандатным округам. Абрамченко может быть выдвинута в Хакасии, Шульгинов — в Ростовской области, а Матыцин — в Брянской области.

В середине мая президент Владимир Путин провел встречи с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным. Глава государства обсуждал в том числе будущие места работы бывшего вице-премьера, бывших министров энергетики и спорта.