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19:20, 28 мая 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную вещь на лето

Стилист Александр Рогов назвал голубую полуприлегающую рубашку модной на лето

Фото: Kirstin Sinclair / Getty Images for Kurt Geiger

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на лето. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, популярной станет полуприлегающая рубашка в тонкую полоску голубого оттенка. «Стилизация допустима любая — от классики до эклектики!» — уточнил он.

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При этом эксперт продемонстрировал снимки манекенщиц, которые примерили упомянутый предмет гардероба, сочетая его с широкими джинсами или мини-юбками.

Ранее россиянкам перечислили модные стрижки в стиле 90-х. Речь шла о различных вариантах боба, оказавшегося особенно популярным в текущем году. Эксперт порекомендовала сделать прическу бикси, которую в прошлом демонстрировала актриса Вайнона Райдер.

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      Екатерина Ештокина
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