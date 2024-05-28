Стилист Рогов назвал самую модную вещь на лето

Стилист Александр Рогов назвал голубую полуприлегающую рубашку модной на лето

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на лето. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, популярной станет полуприлегающая рубашка в тонкую полоску голубого оттенка. «Стилизация допустима любая — от классики до эклектики!» — уточнил он.

При этом эксперт продемонстрировал снимки манекенщиц, которые примерили упомянутый предмет гардероба, сочетая его с широкими джинсами или мини-юбками.

Ранее россиянкам перечислили модные стрижки в стиле 90-х. Речь шла о различных вариантах боба, оказавшегося особенно популярным в текущем году. Эксперт порекомендовала сделать прическу бикси, которую в прошлом демонстрировала актриса Вайнона Райдер.

