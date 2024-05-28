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13:23, 28 мая 2024Спорт

Тарасова одной фразой оценила переход ученицы Плющенко в сборную Армении

Тарасова о переходе Титовой в Армению: не думаю, что это потеря для России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход российской фигуристки Софьи Титовой в сборную Армении. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что для российского фигурного катания это потеря», — одной фразой прокомментировала Тарасова решение спортсменки.

Ранее 28 мая стало известно, что 15-летняя ученица двукратного олимпийского чемпионат Евгения Плющенко сменит спортивное гражданство. В Федерации фигурного катания Армении подтвердили, что Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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