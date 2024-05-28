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11:41, 28 мая 2024Экономика

В европейской стране заявили о победе над ростом цен

Глава Минэкономики Франции Ле Мэр заявил о победе над высокой инфляцией

Фото: Alexandre Rotenberg / Shutterstock / Fotodom

Глава Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил о достижении успехов в борьбе со стремительным ростом потребительских цен в европейской республике. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства уточнил, что к концу мая годовая инфляция в стране вплотную приблизилась к целевой отметке в два процента, установленной Европейским центробанком (ЕЦБ). Подобное достижение он счел победой над стремительным ростом цен. «Высокая инфляция позади (...) Так что битва выиграна», — резюмировал Ле Мэр.

Он добавил, что за последнее время французским властям удалось добиться темпов роста заработной платы в республике выше инфляции. Подобное достижение Ле Мэр назвал самым главным» успехом. В то же время он признал, что местному правительству пока рано успокаиваться, так как в отдельных сегментах рынка темпы роста потребительских цен еще недостаточно снизились. «Я не думаю, что это заставит инфляцию вернуться к прошлым показателям», — заключил глава Минэкономики.

По итогам марта 2024 года годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4 процента. Таким образом, за первый месяц весны показатель отстал от целевого уровня ЕЦБ на 0,4 процентного пункта (п.п.). Тем не менее темпы роста потребительских цен в Европе оказались минимальными с ноября 2023 года.

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