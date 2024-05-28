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07:37, 28 мая 2024Бывший СССР

В МИД назвали возможную цель повторного обстрела Луганска

Посол МИД Мирошник допустил, что второй удар по Луганску нанесли по спасателям

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Повторный обстрел Луганска могли произвести по месту, где работают спасатели после предыдущего удара, предположил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара», — допустил он.

В ночь с 27 по 28 мая по Луганску был нанесен удар, после взрывов на окраине города начался пожар, сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы ЛНР сообщил, что в результате удара пострадали несколько человек. Позже агентство написало о повторном обстреле.

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      Сергей Грехов
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