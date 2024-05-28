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01:30, 28 мая 2024Бывший СССР

Взрывы и сильный пожар: ВСУ ударили по окраине Луганска, пострадали несколько человек

ВСУ нанесли удар по окраине Луганска, после взрывов начался пожар

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

По Луганску был нанесен удар, после взрывов на окраине города начался пожар. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военкор сообщил, что есть пострадавшие.

На окраине Луганска сильный пожар после взрыва. Источники сообщают об ударе ATACMS. По другой информации, ВСУ атаковали город при помощи РСЗО HIMARS. Есть пострадавшие

Юрий Котеноквоенкор

Информацию об ударах HIMARS и пожаре подтвердил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В публикации отмечается, что часть ракет была сбита.

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21 апреля 2024

Несколько человек пострадали в результате удара ВСУ по Луганску

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что в результате удара пострадали несколько человек.

Под удар украинских войск попала окраина Луганска. Предварительно, есть пострадавшие

оперативные службы ЛНР

К месту предполагаемой атаки выехали машины скорой помощи. Серия взрывов после обстрела произошла в городе около 21:05 мск, после чего начался сильный пожар.

Около полуночи Луганск подвергся повторному обстрелу, сообщил ТАСС. Взрывы произошли в его восточной части.

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15 мая 2024

Пасечник сообщил об ударе кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики

Леонид Пасечник глава ЛНР

По словам Пасечника, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

20 мая в Свердловске Луганской народной республики (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов был поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил глава республики.

В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Атаке подвергся жилой квартал поселка Юбилейный.

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      Марина Совина
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