В Минобороны заявили о попытках ВСУ разрушить химически опасные объекты в России

Минобороны России: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить химически опасные объекты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, таким образом ВСУ создают угрозу химического поражения мирных жителей российских регионов. «Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "Коксохим" в Авдеевке», — рассказал он.

Помимо этого, Кириллов обвинил Украину в применении химоружия в районе Донецка, Горловки и Артемовска, а также в районе Кременной и Богдановки. Он подчеркнул, что запрещенные боеприпасы применялись «с молчаливого согласия Вашингтона».

Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ использовали химоружие возле города Липцы Харьковской области, о чем ему рассказали военные медики. По словам эксперта, российские бойцы «надышались этим», после чего у них начался рвотный рефлекс. Алехин добавил, что ящики с химоружием доставили в закрытых вагонах на станцию Основа за месяц до его применения.