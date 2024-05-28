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15:26, 28 мая 2024Россия

В Минобороны заявили о попытках ВСУ разрушить химически опасные объекты в России

Минобороны России: ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить химически опасные объекты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, таким образом ВСУ создают угрозу химического поражения мирных жителей российских регионов. «Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "Коксохим" в Авдеевке», — рассказал он.

Помимо этого, Кириллов обвинил Украину в применении химоружия в районе Донецка, Горловки и Артемовска, а также в районе Кременной и Богдановки. Он подчеркнул, что запрещенные боеприпасы применялись «с молчаливого согласия Вашингтона».

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Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ использовали химоружие возле города Липцы Харьковской области, о чем ему рассказали военные медики. По словам эксперта, российские бойцы «надышались этим», после чего у них начался рвотный рефлекс. Алехин добавил, что ящики с химоружием доставили в закрытых вагонах на станцию Основа за месяц до его применения.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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