В России открылся первый дилерский центр автобренда Xcite

Первый дилерский центр российского автобренда Xcite открыли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли первый в РФ дилерский центр российского бренда Xcite. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Базой была выбрана сеть Lada, поскольку, как объяснили в компании, это самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России. Также сообщается, что первым партнером бренда по продаже кроссоверов стала компания «Автопродикс».

Ранее стало известно, что в России начались продажи первой модели автобренда Xcite — кроссовера X-Cross 7. Автомобиль предлагается покупателям в двух комплектациях — Enjoy и Techno. Рекомендованная розничная цена — от 2 миллионов 499 тысяч рублей.

Автомобили российского бренда, представляют собой перелицованные Chery Tiggo 7 Pro. Второе поколение этой марки выпустили в Китае в 2019 году, а осенью 2020 года эти кроссоверы появились и в России. Первоначально X-Cross 7 собирались продавать уже в апреле 2024 года.

Кроме того, в России планировали выпускать автомобиль X-Cross 5, который представляет собой перелицованный FAW Bestune T77. Однако производитель успел выпустить только 170 машин — 50 кроссоверов продали в Москве, еще 120 транспортировали в Тольятти.