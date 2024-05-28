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08:55, 28 мая 2024Россия

В России порассуждали о запрете детских книг про каннибализм и госпереворот

Политолог Калачев пошутил о запрете «Красной шапочки» и «Конька-горбунка»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Требование прокуратуры Красноярского края запретить и изъять «Вредные советы» Григория Остера является лишь полумерой, так как существует необходимость запретить ряд других детских книг. Об этом в Telegram-канале в шутку порассуждал российский политолог Константин Калачев.

О требовании прокуратуры запретить «Вредные советы» стало известно 27 мая. Согласно обращению надзорного органа, в книге «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх».

По словам политолога Калачева, сказку «Красная шапочка» следует запретить за сцены каннибализма, «Крошечку-Хаврошечку» — за издевательство над инвалидами и жестокое обращение с животными, а «Конька-горбунка» — за антигосударственные идеи и совершенный по сюжету госпереворот.

«Почему до сих пор не изъят и не уничтожен «Конек-горбунок», в котором варят в кипятке законного правителя и совершают госпереворот? Жестче надо, жестче», — пошутил Калачев.

Ранее сообщалось, что издательство АСТ решило приостановить продажу книг в России писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили (внесен Минюстом в реестр иноагентов)) и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Глава издательства Павел Гришков заявил, что публичные высказывания писателей требуют правовой оценки.

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      Марк Леонов
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