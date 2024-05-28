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10:46, 28 мая 2024Экономика

В России предложили способ борьбы с нелегальным алкоголем

В РФ могут ввести акциз на медицинский спирт для борьбы с нелегальным алкоголем

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Министерство финансов РФ предлагает сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта), а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. Как пишут «Ведомости», соответствующие поправки разработаны для борьбы с нелегальным алкоголем путем сокращения источников его производства.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, чаще всего нелегальный алкоголь производят именно из этанола, который, согласно действующему механизму, облагается нулевой ставкой акциза при продаже производителям лекарств. По оценкам СПАП, из медицинского спирта изготавливается около 20 процентов алкогольной продукции в России, а стоит она на 70 процентов дешевле облагаемой акцизом водки.

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Ранее за введение акцизов на этиловый спирт выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Представители фармотрасли в свою очередь отмечали, что такие нововведения приведут к подорожанию ряда лекарств, в том числе препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). С их опасениями не согласился сенатор Анатолий Артамонов, указавший, что «в стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину», писал ТАСС.

В то же время, по словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, введение акциза приведет к тому, что потребители нелегальной водки, численность которых он оценил в 10 миллионов человек, переключатся на альтернативы, изготовленные из спирта кустарного производства, на фоне чего «качество и безопасность нелегальной суррогатной продукции может резко сократиться».

В Минфине сообщили изданию, что соответствующий вопрос находится сейчас в проработке, а представитель Минпромторга отметил, что инициатива «требует детальной проработки рисков ее влияния на промышленность».

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      Дмитрий Воронин
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