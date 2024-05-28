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14:20, 28 мая 2024Экономика

В России заявили о значительных нефтегазовых доходах бюджета

МЭР: нефтегазовые доходы бюджета достигли 2,9 трлн рублей в январе-марте

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2024 года в России зафиксировали резкое наращивание поступлений в федеральный бюджет нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минэкономразвития (МЭР).

В ведомстве уточнили, что в январе-марте суммарные поступления в бюджет нефтегазовых доходов достигли уровня в 2,9 триллиона рублей. В свою очередь, сверхплановые потоки ненефтегазовых доходов в госказну составили в общей сложности 5,8 триллиона.

Достигнутые результаты в МЭР сочли значительными. В документе ведомства также говорится, что нынешняя динамика денежных поступлений свидетельствует об устойчивом исполнении закона о федеральном бюджете.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) сообщили о росте нефтегазовых доходов российского бюджета на 82,2 процента по итогам первых четырех месяцев 2024 года. В январе-апреле подобные поступления в госказну достигли уровня в 4,157 триллиона рублей. Резкий прирост в годовом выражении в ведомстве объяснили рядом факторов, включая рост экспортных цен на российскую нефть и единовременное поступление доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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      Анатолий Акулов
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