Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:00, 28 мая 2024Наука и техника

В российском отряде космонавтов появилась вторая девушка

«Роскосмос»: в отряде космонавтов после отбора появилась вторая девушка

Фото: Vladi333 / Shutterstock / Fotodom

«Роскосмос» объявил победителей четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В нем появилась вторая девушка, сообщила госкорпорация в Telegram.

«Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд 27 мая приняла решение рекомендовать ЦПК назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели. В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию «космонавт-испытатель». Четвертый открытый набор проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Также в отряде состоит космонавт-испытатель Анна Кикина.

Материалы по теме:
«Я просто оказался в фокусе событий» Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
«Я просто оказался в фокусе событий»Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
12 апреля 2023
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023

В апреле 2023 года российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. По его словам, в отрасли хотят, чтобы их было столько же, сколько и мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

      В США допустили возможность полного запрета российских товаров

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

      В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше