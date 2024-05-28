В российском отряде космонавтов появилась вторая девушка

«Роскосмос»: в отряде космонавтов после отбора появилась вторая девушка

«Роскосмос» объявил победителей четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В нем появилась вторая девушка, сообщила госкорпорация в Telegram.

«Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд 27 мая приняла решение рекомендовать ЦПК назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели. В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию «космонавт-испытатель». Четвертый открытый набор проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Также в отряде состоит космонавт-испытатель Анна Кикина.

В апреле 2023 года российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. По его словам, в отрасли хотят, чтобы их было столько же, сколько и мужчин.