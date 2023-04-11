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03:57, 11 апреля 2023Наука и техника

Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде

Космонавт Кононенко пожаловался, что в российском отряде космонавтов не хватает девушек
Анна Кикина

Анна Кикина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. По его словам, в отрасли желают, чтобы их было столько же, сколько мужчин, передает РИА Новости.

По словам Кононенко, при каждом отборе обсуждается требование, чтобы в составе женщин было не меньше, чем мужчин. «Но, к сожалению, одни парни», — констатировал он.

На данный момент единственной женщиной в российском отряде космонавтов является Анна Кикина. На американском корабле Crew Dragon она совершила полет на Международную космическую станцию (МКС), который проходил с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Кикина также стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon.

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Марина Совина
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