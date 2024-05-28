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12:29, 28 мая 2024Наука и техника

В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

Минобороны: в зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В зоне специальной военной операции (СВО) задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт, предназначенный для контроля за перемещением автоколонн. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Пункт представляет собой созданный на базе автомобиля «КамАЗ» подвижный комплекс мониторинга, воздушного наблюдения и связи военных автоколонн в тыловых районах. По словам командира пункта с позывным Диспетчер, комплекс оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря которой в радиусе один километр от него не работает электроника. При этом работе связи пункта это не мешает.

Ранее генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко сообщил, что В России создан носимый комплекс РЭБ «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников.

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      Иван Потапов
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