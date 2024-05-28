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06:18, 28 мая 2024Бывший СССР

Российский вертолет поразил технику и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М ВКС России поразил технику и живую силу ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипаж вертолета Ка-52М российских Воздушно-космических сил (ВКС) успешно поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике. «Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — подчеркнули в ведомстве.

Также группа российских вертолетов Ми-35 поразила опорный пункт и бронемашину.

Ранее министерство обороны России сообщило о продвижении войск вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось отразить две контратаки противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

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      Марина Совина
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