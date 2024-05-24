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07:21, 24 мая 2024Бывший СССР

Российские летчики поразили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Минобороны: вертолеты Ми-35 поразили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Группа российских вертолетов Ми-35 поразила опорный пункт и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Первый в группе Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники» — рассказал командир вертолета Юрий.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении войск вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось отразить две контратаки противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

21 мая президент России Владимир Путин объяснил, что ВС страны начали наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.

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      Евгений Силаев
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