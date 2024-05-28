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02:04, 28 мая 2024Мир

Захарова осудила жен Макрона и Шольца из-за смеха на мемориале жертвам холокоста

Захарова: для семьи Шольца стало традицией смеяться при слове «геноцид»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поведение первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер во время возложения венков на мемориале в память жертв холокоста в Берлине, осудив их смех на таком важном мероприятии.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове "геноцид". Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны [Киева]», — написала она.

Ранее сообщалось, что Макрон год учил немецкий ради Шольца. В частности, в течение прошлого года он подтягивал свои навыки с профессором Франком Гренингером, проживающим во Франции.

28 мая Макрон и Шольц проведут переговоры, в ходе которых обнародуют план совместной системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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