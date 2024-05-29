100 одичавших куриц начали уничтожать огороды жителей деревни в Великобритании

100 одичавших куриц начали терроризировать деревню Снеттишем, графство Норфолк, Великобритания. Об этом сообщает The Guardian.

Жители Снеттишема жалуются, что курицы уничтожают их сады и огороды — вскапывают посевы. Из-за их кудахтанья люди не могут спать по ночам. Так, одному из жителей, 58-летнему Бену Кингу, приходится использовать затычки для ушей, чтобы не просыпаться постоянно из-за громких птичьих звуков.

Курицы прибегают в деревню из находящегося рядом с ней леса. Жители не знают, кому принадлежит эта земля и почему ее владелец не следит за своим хозяйством. «Если бы кто-нибудь пришел и выгнал этих куриц, я бы угостил его большим количеством пива», — говорит Кинг.

Птицы также привлекли в деревню туристов. Они приезжают и оставляют для куриц еду, на которую сбегаются крысы. «Крысы здесь довольно крупные и плодятся как черти», — рассказывает член приходского совета Род Маккензи. Это ухудшает отношения между местным населением и приезжими.

Жители обратились с жалобами в приходской совет. Им пообещали расправиться с надоедливыми птицами.

Тем не менее есть и те, кто относится к курицам положительно. 43-летний Грэм МакКуэйд, переехавший в Снеттишем из Кембриджа полтора года назад, заявляет, что одичавшие птицы придают деревне особый шарм. Один из жителей даже приютил пару куриц у себя во дворе.

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