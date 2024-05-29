Аккумулятор флагманских смартфонов увеличат

GizChina: флагманские смартфоны получат батарею емкостью 6000 миллиампер-часов

Анонсированные на 2024 год флагманские смартфоны будут иметь увеличенную батарею. К такому предположению пришли журналисты издания GizChina.

Специалисты изучили слухи, связанные с новыми смартфонами на базе будущего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen4. В отчетах отмечалось, что многие девайсы получат аккумулятор емкостью не менее 6000 миллиампер-часов. К таким аппаратам отнесли OnePlus 13, Oppo Find X8 и Realme GT6 Pro.

Авторы отметили, что флагманы «вступят в эру» смартфонов с улучшенной батареей. В настоящий момент производственным стандартом считается аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Прорыв связали с новыми батареями на основе кремния, которые способны удерживать больше энергии, чем обычные аккумуляторные элементы.

Кроме того, анонсированный на осень восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen4 не имеет энергоэффективных ядер, как другие чипы. Поэтому автономность новых Android-флагманов с батареями на 6000 миллиампер-часов, скорее всего, останется на уровне ранее выпущенных устройств. «Переход на аккумуляторы большей емкости может привести к созданию более громоздких конструкций смартфонов», — заключили журналисты.

В начале года китайская компания Honor представила флагманский смартфон Magic6 Pro. Девайс получил батарею с кремний-углеродным анодом емкостью 5600 миллиампер-часов, которая может работать в условиях экстремального холода.