Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 29 мая 2024Наука и техника

Аккумулятор флагманских смартфонов увеличат

GizChina: флагманские смартфоны получат батарею емкостью 6000 миллиампер-часов

Фото: Stepan Vrany / Unsplash

Анонсированные на 2024 год флагманские смартфоны будут иметь увеличенную батарею. К такому предположению пришли журналисты издания GizChina.

Специалисты изучили слухи, связанные с новыми смартфонами на базе будущего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen4. В отчетах отмечалось, что многие девайсы получат аккумулятор емкостью не менее 6000 миллиампер-часов. К таким аппаратам отнесли OnePlus 13, Oppo Find X8 и Realme GT6 Pro.

Авторы отметили, что флагманы «вступят в эру» смартфонов с улучшенной батареей. В настоящий момент производственным стандартом считается аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Прорыв связали с новыми батареями на основе кремния, которые способны удерживать больше энергии, чем обычные аккумуляторные элементы.

Кроме того, анонсированный на осень восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen4 не имеет энергоэффективных ядер, как другие чипы. Поэтому автономность новых Android-флагманов с батареями на 6000 миллиампер-часов, скорее всего, останется на уровне ранее выпущенных устройств. «Переход на аккумуляторы большей емкости может привести к созданию более громоздких конструкций смартфонов», — заключили журналисты.

В начале года китайская компания Honor представила флагманский смартфон Magic6 Pro. Девайс получил батарею с кремний-углеродным анодом емкостью 5600 миллиампер-часов, которая может работать в условиях экстремального холода.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь

      Российские морпехи использовали новые методики ведения современного боя

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Зачем она это сделала?

      Раскрыта цель приезда внука Пугачевой в Россию

      Россиянка пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств

      Западные аналитики признали нужду Украины в переговорах на условиях России

      Медведь вломился в дом и набросился на смотревшего телевизор подростка

      Группа «Каста» подняла цены на выступления за рубежом

      Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на российскую школу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше