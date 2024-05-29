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18:48, 29 мая 2024Из жизни

Акула столкнула серфера с доски

В США акула напала на серфера и столкнула его с доски

Фото: Christopher Sardegna / Unsplash

В США из-за нападения акулы закрыли пляж. Об этом сообщает Associated Press.

Участок популярного пляжа в южной Калифорнии протяженностью 3,2 километра был закрыт на День поминовения (выходной день в США) после того, как накануне акула столкнула серфера с доски.

О закрытии пляжа на сутки объявили, когда вечером 26 мая серфер вышел из воды и сообщил спасателям об агрессивном поведении акулы. По словам лейтенанта морской безопасности Сан-Клементе Шона Стаубенбаура, серфер не пострадал, но акула, которую мужчина заметил в последний момент, напала на доску и сбила спортсмена с ног.

Береговая линия осталась открытой для публики, но посетителям запретили заходить в воду до восьми часов вечера следующего дня.

В США появление акул длиной от трех метров близко к берегу требует закрытия акватории на несколько часов, а любой вид агрессивного поведения автоматически приводит к запрету на нахождение в воде на 24 часа.

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      Антонина Черташ
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