Обнаружена защита от аллергии на арахис

NEJM Evidence: раннее употребление арахиса защитило от аллергии

Ученые Королевского колледжа Лондона обнаружили, что регулярное употребление продуктов с арахисом с раннего возраста защищает от риска развития аллергии на арахис в подростковом возрасте на 71 процент. Результаты исследования опубликованы в NEJM Evidence.

Исследование LEAP-Trio основывалось на данных предыдущего исследования LEAP (англ. Learning Early About Peanut Allergy). Тогда половина участников регулярно употребляла арахис с младенчества до 5 лет, другая половина избегала его. Результаты показали, что раннее введение арахиса снижает риск аллергии к пяти годам на 81 процентов

В новом исследовании наблюдение проводилось за детьми с 6 до 12 лет и старше, при этом участники могли сами выбирать частоту и количество потребляемого арахиса. Затем испытуемых тестировали на аллергии с помощью орального пищевого теста и опросов о потреблении арахиса.

Данные показали, что 15,4 процента детей из группы избегавших арахис имели аллергию, тогда как в группе, употреблявшей арахис с раннего возраста, этот показатель составил только 4,4 процента.

Авторы отмечают, что это простое вмешательство может предотвратить более 100 тысяч новых случаев аллергии на арахис ежегодно по всему миру, улучшив качество жизни будущих поколений.