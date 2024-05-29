Богатейшая женщина России заявила о необходимости нового министерства

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук предложила создать министерство ретейла

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в России нужно создать новое министерство, курирующее работу маркетплейсов и торговых сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на пленарной сессии в рамках форума «Неделя российского ритейла 2024», богатейшая женщина России сказала, что она и ее коллеги, с одной стороны, считают себя представителями ретейла, а с другой — цифровой экономики. Поэтому, по ее словам, необходимо создать новое министерство, которое «будет объединять эти две отрасли». Она отметила, что, возможно, по итогам сессии примут соответствующее решение и объединят всех участников электронной коммерции под крышей одного ведомства.

Однако позже Бакальчук объяснила, что пошутила, так как «сейчас все сессии соревнуются со стендап-шоу по цитируемости». Глава маркетплейса заверила, что не собирается заниматься законотворчеством.

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, отвечая на замечание Бакальчук, напомнил, что торговые сети и маркетплейсы уже полностью «в орбите» их ведомства.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал компанию Бакальчук одной из доминирующих на российском рынке, но периодически злоупотребляющей этим положением. По его словам, чаще всего потребители, а также представители малого и среднего бизнеса жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий и начисление штрафов.

Также на маркетплейсы жаловались представители офлайн-торговли. По их словам, торговые центры чувствуют очень сильное «конкурентное давление» со стороны маркетплейсов и поэтому рассчитывают на поддержку со стороны государства. Например, на снижение ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых, отмену или установку льготной ставки НДС.

В свою очередь, глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал аккуратно отрегулировать в России работу маркетплейсов, так как у потребителей очень много вопросов к этим платформам. В частности, граждане затрагивают темы частых изменений в условиях договоров, комиссий за возврат товара и разного рода ограничений.