Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:57, 24 января 2024Экономика

В России заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке

Глава ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение в России. Об этом на встрече с представителями ассоциации НП «ОКЮР» маркетплейсов и правообладателей заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, его слова приводит ТАСС.

По данным антимонопольного органа, две площадки занимают порядка 80 процентов интернет-рынка и периодически злоупотребляют этим положением.

«Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — пояснил Шаскольский.

В декабре основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о договоренности с «Почтой России» и проработке дорожной карты для сотрудничества в части доставки и выдачи товаров. По ее словам, отношения с оператором доставки должны строиться на взаимовыгодных условиях, а нерыночные предложения, которые могут казаться неплохим вариантом, в итоге приведут к проблемам одной из сторон. Также онлайн-ретейлер зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», которая будет оказывать услуги по кредитованию продавцов, сотрудничающих с площадкой.

Правительство России предложило доработать закон о маркетплейсах и найти замену этому слову. Также власти рекомендуют отказаться от ограничений на количество изменений в контрактах между площадкой и продавцом. Авторы поправок считают, что эта норма не позволяет учитывать изменения на рынке, в логистике, сезонные факторы, которые могут вызывать необходимость менять тарифы и комиссии.

Ранее организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила МЧС организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. Поводом стал инцидент со сгоревшим складом под Санкт-Петербургом. Глава Ассоциации Олег Павлов назвал причиной «объективные проблемы с пожарной безопасностью» у маркетплейсов. Значительная часть нарушений касается хранения пиротехники и горючих веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше