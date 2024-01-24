В России заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке

Глава ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение в России. Об этом на встрече с представителями ассоциации НП «ОКЮР» маркетплейсов и правообладателей заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, его слова приводит ТАСС.

По данным антимонопольного органа, две площадки занимают порядка 80 процентов интернет-рынка и периодически злоупотребляют этим положением.

«Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — пояснил Шаскольский.

В декабре основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о договоренности с «Почтой России» и проработке дорожной карты для сотрудничества в части доставки и выдачи товаров. По ее словам, отношения с оператором доставки должны строиться на взаимовыгодных условиях, а нерыночные предложения, которые могут казаться неплохим вариантом, в итоге приведут к проблемам одной из сторон. Также онлайн-ретейлер зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», которая будет оказывать услуги по кредитованию продавцов, сотрудничающих с площадкой.

Правительство России предложило доработать закон о маркетплейсах и найти замену этому слову. Также власти рекомендуют отказаться от ограничений на количество изменений в контрактах между площадкой и продавцом. Авторы поправок считают, что эта норма не позволяет учитывать изменения на рынке, в логистике, сезонные факторы, которые могут вызывать необходимость менять тарифы и комиссии.

Ранее организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила МЧС организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. Поводом стал инцидент со сгоревшим складом под Санкт-Петербургом. Глава Ассоциации Олег Павлов назвал причиной «объективные проблемы с пожарной безопасностью» у маркетплейсов. Значительная часть нарушений касается хранения пиротехники и горючих веществ.

