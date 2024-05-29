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13:15, 29 мая 2024Из жизни

Дети собрали моллюсков на пляже и получили штраф на 88 тысяч долларов

В США детям выписали штраф на восемь миллионов рублей за сбор ракушек на пляже

Фото: pisanstock / Shutterstock / Fotodom

Женщина из США съездила с детьми на пляж и получила огромный штраф за сбор ракушек. Об этом сообщает ABC 30.

Шарлотта Расс, жительница города Фресно, штат Калифорния, решила организовать небольшую семейную поездку и отправилась в курортный город Писмо-Бич с детьми.

На пляже дети стали искать ракушки и заодно случайно собрали 72 моллюска. В Писмо-Бич действуют строгие ограничения на ловлю моллюсков, поэтому женщине немедленно выписали штраф. Прочитав квитанцию перед отъездом, Расс обнаружила, что ей придется заплатить 88 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

«Эти правила существуют для того, чтобы моллюски могли дорасти до 11 сантиметров и принести потомство», — прокомментировал происшествие лейтенант Мэтью Гил из Департамента защиты дикой природы. Он добавил, что важно знать все правила, прежде чем выходить на берег. По его словам, нет ничего незаконного в сборе ракушек, но живые моллюски — это нечто совсем иное, и нужно понимать разницу.

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Расс обжаловала штраф и объяснила путаницу с моллюсками судье округа Сан-Луис-Обиспо. Ей удалось добиться снижения суммы штрафа до 500 долларов (45,8 тысячи рублей). На память о непростой ситуации Расс сделала татуировку с моллюском.

Ранее в Великобритании мужчина пробрался на территорию лондонской резиденции королевской семьи, потому что захотел помочиться. Нарушителя приговорили к условному тюремному сроку и запретили приближаться к охраняемым объектам.

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      Антонина Черташ
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