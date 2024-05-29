Девушка пожаловалась на испортивших ее сексуальный эксперимент глистов

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, поделилась историей о том, как глисты испортили ее сексуальный эксперимент. Ее письмо опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, когда ей было 19 лет, она переживала из-за разрыва отношений. Тогда девушка искала новых связей и экспериментов в постели. Познакомившись с мужчиной по имени Джордж в дейтинговом приложении, она отправилась к нему в гости, предварительно выпив для храбрости несколько шотов текилы. Джордж оказался привлекательным, а в процессе разговора выяснилось, что они оба ни разу не занимались анальным сексом.

«Даже текила не подготовила меня к первому разу — все ощущалось как дискомфортная медицинская процедура. Но я перетерпела, горячий душ тоже помог, а Джордж был очень деликатным и все делал с нужной скоростью. Острая боль, которую я чувствовала в начале, ушла», — вспоминает она.

Девушка уже начала получать удовольствие, но Джордж остановился. Она обернулась и увидела, что мужчина смотрит на себя и на нее с отвращением. «Ты знаешь, что такое острицы?» — спросил он. Женщина сделала вид, что не знает о таком виде гельминтов, после чего Джордж показал ей крошечных червей, которые извивались на его половом органе.

Мы провели остаток ночи в тишине, пялясь в потолок. Он пытался меня развеселить, показывал свои стихи, порно, которое любит. Но я предпочитала неловкое молчание»

анонимная девушка

Оба поднялись рано утром, чтобы поскорее покинуть дом — Джордж отправился в аптеку за средством от гельминтов, а девушка просто постаралась поскорее убраться прочь. «Я ушла не оборачиваясь, удалила его номер и все чаты. Конечно же, это был первый и последний мой опыт анального секса», — заключила она.

Ранее опрос британского интернет-сервиса Vivastreet показал, что мужчины чаще всего мечтают заняться анальным сексом, но практикуют другие виды интимной близости. Чуть менее желанными стали поза для секса втроем «Эйфелева башня», а также позиция «Баттерфляй», в которой партнерша находится сверху спиной к мужчине.