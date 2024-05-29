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07:57, 29 мая 2024Россия

Дроны ВСУ сбросили взрывчатку на жилые дома в российском регионе

Курский губернатор Смирнов: в Теткино БПЛА ВСУ сбросили взрывчатку на жилые дома
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Возникшие пожары в 2 домах, 3 дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал губернатор, отметив, что никто в результате атаки ВСУ не пострадал.

Смирнов пообещал оказать собственникам поврежденного жилья помощь в восстановлении и ремонте имущества. Других подробностей об ударе Украины губернатор не привел.

В ночь на среду, 29 мая, ВСУ атаковали Белгородскую область — там средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивные снаряды «Града» и беспилотник. Кроме того, под удар впервые с начала СВО попал город Армавир в Краснодарском крае, где был поражен летательный аппарат.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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